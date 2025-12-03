Directorio de Empresas
Yext
Yext Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en Yext oscila desde $86.1K hasta $123K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yext. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$98.7K - $116K
United States
Rango Común
Rango Posible
$86.1K$98.7K$116K$123K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Yext, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Yext in United States tiene una compensación total anual de $122,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yext para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $86,100.

