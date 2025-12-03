La compensación de Científico de Datos in United States en Yext oscila desde $171K por year para T4 hasta $303K por year para T5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $171K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yext. Última actualización: 12/3/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$171K
$171K
$0
$0
T5
$303K
$230K
$72.5K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yext, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.