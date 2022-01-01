Directorio de Empresas
Wabtec
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Wabtec Salarios

El salario de Wabtec oscila desde $45,531 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $144,469 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wabtec. Última actualización: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $105K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero Mecánico
Median $90.2K
Analista Financiero
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Gerente de Programa Técnico
Median $113K
Tecnólogo de la Información (TI)
$45.5K
Diseñador de Producto
$98.5K
Gerente de Proyecto
$142K
Arquitecto de Soluciones
$144K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Wabtec es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $144,469. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wabtec es $109,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Wabtec

Empresas Relacionadas

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos