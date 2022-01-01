ViacomCBS Salarios

Directorio de Empresas
ViacomCBS
El salario de ViacomCBS oscila desde $61,762 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones de Negocio en el rango bajo hasta $413,055 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ViacomCBS. Última actualización: 8/29/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Gerente de Producto
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $307K

Analista de Negocios
Median $134K
Analista de Datos
Median $121K
Científico de Datos
Median $209K
Diseñador de Producto
Median $160K
Arquitecto de Soluciones
Median $213K

Arquitecto de Datos

Marketing
Median $118K
Gerente de Programa
Median $150K
Gerente de Proyecto
Median $105K
Analista Financiero
Median $110K
Contador
$79.7K
Gerente de Operaciones de Negocio
$61.8K
Desarrollo de Negocios
$328K
Redactor Publicitario
$92.5K
Recursos Humanos
$413K
Legal
$131K
Consultor de Gestión
$134K
Operaciones de Marketing
$99.5K
Gerente de Diseño de Producto
$209K
Reclutador
Median $100K
Ventas
$221K
Analista de Ciberseguridad
$133K
Gerente de Programa Técnico
$101K
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.33%

AÑO 1

33.33%

AÑO 2

33.33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ViacomCBS, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.33% anual)

  • 33.33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.33% anual)

  • 33.33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.33% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en ViacomCBS es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $413,055. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ViacomCBS es $134,200.

