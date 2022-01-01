ViacomCBS Salarios

El salario de ViacomCBS oscila desde $61,762 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones de Negocio en el rango bajo hasta $413,055 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ViacomCBS . Última actualización: 8/29/2025