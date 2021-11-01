Uplift Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Uplift oscila desde $83,200 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $228,850 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uplift. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
Median $83.2K
Científico de Datos
$92.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$229K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Uplift es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $228,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Uplift es $92,535.

