Ubisoft Salarios

El salario de Ubisoft oscila desde $20,193 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $178,500 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ubisoft. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Desarrollador Web

Ingeniero de Software de Videojuegos

Científico de Investigación

Gerente de Producto
Median $108K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $116K

Analista de Datos
Median $48.8K
Científico de Datos
Median $70K
Gerente de Proyecto
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Arquitecto de Soluciones
Median $119K
Analista de Negocios
$20.2K
Diseñador Gráfico
$58.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$79.9K
Operaciones de Marketing
$50.5K
Diseñador de Producto
$126K
Gerente de Diseño de Producto
$164K
Gerente de Programa Técnico
$179K
Investigador UX
$81.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Ubisoft es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $178,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ubisoft es $81,405.

