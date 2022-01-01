Directorio de Empresas
Thales
Thales Salarios

El salario de Thales oscila desde $20,100 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $176,880 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Thales. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Analista de Ciberseguridad
Median $73K
Arquitecto de Soluciones
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Científico de Datos
Median $40.2K
Ventas
Median $161K
Asistente Administrativo
$48.8K
Ingeniero Aeroespacial
$76K
Ingeniero Químico
$20.5K

Ingeniero de Investigación

Ingeniero Eléctrico
$66.9K
Ingeniero de Hardware
$23.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$20.1K
Legal
$64.1K
Ingeniero Mecánico
$86.5K
Ingeniero Óptico
$41.9K
Diseñador de Producto
$175K
Gerente de Producto
$65K
Gerente de Proyecto
$90.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$177K
Gerente de Programa Técnico
$52.7K
Redactor Técnico
$44K
Investigador UX
$70.7K
Otros Recursos