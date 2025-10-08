La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Switzerland en Swisscom totaliza CHF 124K por year para Software Engineer. El paquete de compensación in Switzerland mediano por year totaliza CHF 114K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swisscom. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
