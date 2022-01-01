TELUS Salarios

El rango de salarios de TELUS va de $10,107 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $135,281 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TELUS . Última actualización: 8/15/2025