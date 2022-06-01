STR Salarios

El salario de STR oscila desde $143,000 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $205,774 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STR . Última actualización: 10/26/2025