Squarespace Salarios

El salario de Squarespace oscila desde $59,900 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $478,333 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Squarespace. Última actualización: 11/30/2025

Ingeniero de Software
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Gerente de Producto
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Diseñador de Producto
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Científico de Datos
L3 $155K
L4 $200K
Analista de Datos
Median $135K
Analista Financiero
Median $190K
Marketing
Median $164K
Reclutador
Median $150K
Investigador de UX
Median $151K
Asistente Administrativo
$79.6K
Gerente de Operaciones de Negocio
$274K
Analista de Negocios
$118K
Servicio al Cliente
Median $59.9K
Gerente de Ciencia de Datos
$224K
Recursos Humanos
$141K
Tecnólogo de la Información (TI)
$191K
Gerente de Programa Técnico
Median $202K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Squarespace, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (30.00% anual)

  • 30% se adquieren en el 4th-AÑO (30.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Squarespace, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Squarespace es Gerente de Ingeniería de Software at the L7 level con una compensación total anual de $478,333. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Squarespace es $195,822.

Otros Recursos

