La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Sleep Number oscila desde $123K hasta $172K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sleep Number. Última actualización: 10/28/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Sleep Number, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)