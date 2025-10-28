Directorio de Empresas
Sleep Number
Sleep Number Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Sleep Number oscila desde $100K hasta $140K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sleep Number. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$109K - $126K
United States
Rango Común
Rango Posible
$100K$109K$126K$140K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Sleep Number, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Sleep Number in United States tiene una compensación total anual de $140,420. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sleep Number para el puesto de Gerente de Producto in United States es $100,300.

