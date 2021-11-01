Directorio de Empresas
Sigmoid
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Sigmoid Salarios

El rango de salarios de Sigmoid va de $22,403 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $70,369 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sigmoid. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $22.4K

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
Median $38.9K
Analista de Datos
$23K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Ciencia de Datos
$65.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$70.4K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

O cargo mais bem pago reportado na Sigmoid é Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $70,369. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sigmoid é $38,939.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sigmoid

Empresas Relacionadas

  • Birlasoft
  • InfoVision
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos