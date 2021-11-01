Sigmoid Salarios

El rango de salarios de Sigmoid va de $22,403 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $70,369 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sigmoid . Última actualización: 8/22/2025