Redpanda Data
Redpanda Data Salarios

El salario de Redpanda Data oscila desde $119,400 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $281,520 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Redpanda Data. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $200K
Marketing
$119K
Gerente de Producto
$264K

Ingeniero de Ventas
$282K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Redpanda Data, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Die bestbezahlte Position bei Redpanda Data ist Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $281,520. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Redpanda Data beträgt $232,086.

