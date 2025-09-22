Directorio de Empresas
Reddit
Reddit Contador Salarios

La compensación de Contador in United States en Reddit totaliza $133K por year para IC5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $154K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Logo de Reddit

$20K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:

  • 100% se adquieren en el 1st-AÑO (100.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Títulos Incluidos

Contador Técnico

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Reddit in United States tiene una compensación total anual de $265,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Contador in United States es $120,000.

Otros Recursos