La compensación de Investigador UX in United States en Qualtrics totaliza $145K por year para L4. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025
Cronograma de Derechos Adquiridos
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
Tipo de Acciones
RSU
En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el salario más alto de Investigador UX en Qualtrics in United States?
El paquete salarial más alto reportado para un Investigador UX en Qualtrics in United States tiene una compensación total anual de $177,310. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de Investigador UX en Qualtrics in United States?
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Investigador UX in United States es $122,180.
