Qualtrics
Qualtrics Investigador UX Salarios

La compensación de Investigador UX in United States en Qualtrics totaliza $145K por year para L4. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$139K - $161K
United States
Rango Común
Rango Posible
$122K$139K$161K$177K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador UX en Qualtrics in United States tiene una compensación total anual de $177,310. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Investigador UX in United States es $122,180.

