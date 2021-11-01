Directorio de Empresas
PT Pertamina
PT Pertamina Salarios

El salario de PT Pertamina oscila desde $2,731 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $9,766 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PT Pertamina. Última actualización: 10/24/2025

Diseñador Gráfico
$9.7K
Ingeniero Mecánico
$9.8K
Gerente de Proyecto
$2.7K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en PT Pertamina es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $9,766. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PT Pertamina es $9,660.

