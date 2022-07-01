Paramount Software Solutions Salarios

El salario de Paramount Software Solutions oscila desde $139,300 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $160,800 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Paramount Software Solutions . Última actualización: 10/13/2025