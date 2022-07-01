Paramount Software Solutions Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Paramount Software Solutions oscila desde $139,300 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $160,800 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Paramount Software Solutions. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Gerente de Producto
$161K
Ingeniero de Software
$139K
Arquitecto de Soluciones
$139K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Paramount Software Solutions es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $160,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Paramount Software Solutions es $139,300.

