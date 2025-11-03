Directorio de Empresas
Palo Alto Networks
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Palo Alto Networks Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in United States en Palo Alto Networks totaliza $145K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks.

Paquete Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Business Intelligence Analyst
Santa Clara, CA
Total por año
$145K
Nivel
Senior
Base
$110K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$15K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Palo Alto Networks in United States tiene una compensación total anual de $180,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Analista de Datos in United States es $145,000.

Otros Recursos