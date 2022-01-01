OneTrust Salarios

Directorio de Empresas
El salario de OneTrust oscila desde $11,914 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $323,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OneTrust. Última actualización: 11/28/2025

Ingeniero de Software
Median $190K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $323K
Diseñador de Producto
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Contador
$69.7K
Desarrollo Corporativo
$232K
Servicio al Cliente
$117K
Éxito del Cliente
$62.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$72.9K
Consultor de Gestión
$63.2K
Marketing
$224K
Operaciones de Marketing
$90.5K
Gerente de Proyecto
Median $135K
Reclutador
$11.9K
Ventas
$159K
Ingeniero de Ventas
$121K
Gerente de Cuenta Técnica
$97.5K
Gerente de Programa Técnico
$112K
Capitalista de Riesgo
$62.3K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En OneTrust, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en OneTrust es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $323,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en OneTrust es $106,218.

Otros Recursos

