Johnson & Johnson Científico de Datos Salarios en New York City Area

La compensación de Científico de Datos in New York City Area en Johnson & Johnson oscila desde $92.4K por year para 23 hasta $232K por year para 30. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $220K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono 23 Data Scientist $92.4K $92.4K $0 $0 24 Senior Data Scientist $182K $159K $10K $12.3K 25 Lead Data Scientist $236K $174K $30K $32.5K 26 Staff Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 1 Más Niveles

$160K Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibir notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Johnson & Johnson ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título