Jabil
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Jabil Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Taiwan en Jabil oscila desde NT$1.25M por year para Software Engineer II hasta NT$1.63M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Taiwan mediano por year totaliza NT$1.4M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jabil. Última actualización: 9/26/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
(Nivel de Entrada)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$5.09M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de NT$954K+ (a veces NT$9.54M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Jabil?

Preguntas Frecuentes

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Ingeniero de Software ni Jabil in Taiwan joko ni apapọ isanwo ọdun ti NT$2,833,786. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Jabil fun ipa Ingeniero de Software in Taiwan ni NT$1,193,556.

Otros Recursos