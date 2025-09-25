Directorio de Empresas
Instacart
La compensación de Arquitecto de Soluciones in Canada en Instacart totaliza CA$251K por year para L5. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$188K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ver 3 Más Niveles
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:

  • 50% se adquieren en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Data Architect

Cloud Security Architect

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Instacart in Canada tiene una compensación total anual de CA$377,548. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Instacart para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$199,248.

