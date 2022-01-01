Directorio de Empresas
General Motors Salarios

El salario de General Motors oscila desde $44,446 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el rango bajo hasta $277,400 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de General Motors. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Ingeniero de Software Móvil

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Sistemas

Científico de Investigación

Científico de Datos
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Ingeniero de Hardware
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Ingeniero de Hardware Embebido

Ingeniero Mecánico
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Ingeniero de Manufactura

Ingeniero CAE

Gerente de Producto
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Diseñador de Producto
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Diseñador UX

Arquitecto de Soluciones
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Nube

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Analista de Negocios
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Tecnólogo de la Información (TI)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Gerente de Ingeniería de Software
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Gerente de Programa Técnico
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Gerente de Proyecto
L6 $114K
L7 $143K
Gerente de Programa
L6 $128K
L7 $160K
Analista Financiero
L5 $98.9K
L6 $110K
Ingeniero de Control
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Reclutador
Median $200K
Desarrollo de Negocios
Median $148K
Analista de Datos
Median $123K
Contador
Median $100K

Contador Técnico

Analista de Ciberseguridad
Median $100K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $200K
Diseñador Gráfico
Median $135K
Recursos Humanos
Median $102K
Ventas
Median $100K
Asistente Administrativo
$60.5K
Gerente de Operaciones de Negocio
$225K
Desarrollo Corporativo
$86.2K
Servicio al Cliente
$135K
Ingeniero Eléctrico
$137K
Legal
$116K
Consultor de Gestión
$44.4K
Operaciones de Marketing
$89.6K
Ingeniero de Materiales
$213K
Ingeniero Óptico
$198K
Investigador UX
$149K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En General Motors, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en General Motors es Gerente de Ingeniería de Software at the L9 level con una compensación total anual de $277,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en General Motors es $130,446.

Otros Recursos