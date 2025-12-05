Directorio de Empresas
Fetch
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Fetch Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Fetch oscila desde $113K hasta $165K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fetch. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$130K - $148K
United States
Rango Común
Rango Posible
$113K$130K$148K$165K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Arquitecto de Soluciones envíos en Fetch para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fetch, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Arquitecto de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Fetch in United States tiene una compensación total anual de $165,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fetch para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $113,400.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Fetch

Empresas Relacionadas

  • doxo
  • Epic Systems
  • Athenahealth
  • Superhuman
  • Ibotta
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.