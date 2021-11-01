Excella Salarios

El rango de salarios de Excella va de $78,390 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $185,925 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Excella . Última actualización: 8/11/2025