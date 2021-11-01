Directorio de Empresas
Excella Salarios

El rango de salarios de Excella va de $78,390 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $185,925 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Excella. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $102K
Analista de Negocios
$78.4K
Científico de Datos
$158K

Consultor de Gestión
$186K
Diseñador de Producto
$95.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$183K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Excella es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $185,925. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Excella es $129,893.

Otros Recursos