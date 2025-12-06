La compensación de Gerente de Programa in United States en Dell Technologies oscila desde $182K por year para L6 hasta $242K por year para L10. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $161K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$182K
$166K
$0
$15.8K
L7
$137K
$120K
$6.7K
$10.4K
L8
$146K
$129K
$5K
$12K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
