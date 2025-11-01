La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Databricks oscila desde $441K por year para M2 hasta $1.2M por year para M5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $1.13M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)