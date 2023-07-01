Directorio de Empresas
Collaborative Robotics
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Collaborative Robotics Salarios

El salario de Collaborative Robotics oscila desde $140,700 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $190,950 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collaborative Robotics. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $170K
Operaciones de Servicio al Cliente
$141K
Gerente de Programa
$191K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Collaborative Robotics es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $190,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Collaborative Robotics es $170,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Collaborative Robotics

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Spotify
  • SoFi
  • Facebook
  • Google
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos