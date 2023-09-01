Directorio de Empresas
Coda Payments
Coda Payments Salarios

El rango de salarios de Coda Payments va de $32,973 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $59,974 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Coda Payments. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $60K
Científico de Datos
$33K
Gerente de Producto
$38.8K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Coda Payments es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $59,974. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Coda Payments es $38,794.

