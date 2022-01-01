Directorio de Empresas
CFGI
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

CFGI Salarios

El rango de salarios de CFGI va de $84,575 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior a $131,340 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CFGI. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$114K
Analista Financiero
$84.6K
Consultor de Gestión
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

CFGI에서 보고된 최고 급여 직무는 Consultor de Gestión at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $131,340입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
CFGI에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $114,240입니다.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para CFGI

Empresas Relacionadas

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos