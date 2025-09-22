Directorio de Empresas
Calendly
Calendly Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Calendly oscila desde $193K hasta $282K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$222K - $253K
United States
Rango Común
Rango Posible
$193K$222K$253K$282K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

Calendly in United States में Gerente de Producto के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $281,666 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Calendly में Gerente de Producto भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $193,347 है।

