Calendly
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Calendly Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Calendly totaliza $193K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Calendly
Product Designer
hidden
Total por año
$193K
Nivel
hidden
Base
$176K
Stock (/yr)
$0
Bono
$17K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Calendly?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador de Producto at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Diseñador de Producto role in United States is $174,000.

