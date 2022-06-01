Directorio de Empresas
Blucora
Blucora Salarios

El salario de Blucora oscila desde $102,900 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $155,775 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blucora. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Analista de Datos
$103K
Gerente de Ciencia de Datos
$156K
Ingeniero de Software
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Blucora es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,775. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blucora es $113,000.

