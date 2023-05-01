Beam Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Beam oscila desde $22,509 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $71,381 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Beam. Última actualización: 9/4/2025

Recursos Humanos
$71.4K
Diseñador de Producto
$65.6K
Ingeniero de Software
$22.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Beam es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $71,381. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Beam es $65,641.

