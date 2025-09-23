La compensación de Diseñador de Producto in United States en Autodesk oscila desde $122K por year para P1 hasta $292K por year para P5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $147K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título