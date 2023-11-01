Directorio de Empresas
AMS
AMS Salarios

El salario de AMS oscila desde $12,060 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $191,040 para un Capitalista de Riesgo en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AMS. Última actualización: 11/15/2025

Ingeniero de Hardware
$76.2K
Recursos Humanos
$12.1K
Gerente de Proyecto
$147K

Reclutador
$81.6K
Ingeniero de Software
$47.2K
Capitalista de Riesgo
$191K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en AMS es Capitalista de Riesgo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $191,040. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AMS es $78,908.

