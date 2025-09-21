Directorio de Empresas
Alloy
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Alloy Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Canada en Alloy totaliza $173K por year.

Paquete Mediano
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Total por año
$173K
Nivel
Senior
Base
$173K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Alloy?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Gerente de Producto ni Alloy in Canada joko ni apapọ isanwo ọdun ti $108,480. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Alloy fun ipa Gerente de Producto in Canada ni $108,480.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Alloy

Otros Recursos