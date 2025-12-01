Directorio de Empresas
Affirm
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Affirm Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Affirm oscila desde $315K por year para Manager hasta $704K por year para Director. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $790K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Affirm. Última actualización: 12/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Manager
$315K
$228K
$86.7K
$0
Senior Manager
$625K
$274K
$351K
$0
Director
$704K
$329K
$365K
$10K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Derechos Adquiridos

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:

  • 50% se adquieren en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Affirm in United States tiene una compensación total anual de $880,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Affirm para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $565,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Affirm

Empresas Relacionadas

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.