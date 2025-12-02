ADP Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en ADP oscila desde RON 87.5K hasta RON 127K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $22.6K - $26.2K Romania Rango Común Rango Posible $19.9K $22.6K $26.2K $28.9K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( Infinity % por período )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en ADP ?

