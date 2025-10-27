3M Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in India en 3M totaliza ₹8.16M por year para T3. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio ₹1.72M - ₹2.01M India Rango Común Rango Posible ₹1.5M ₹1.72M ₹2.01M ₹2.14M Rango Común Rango Posible

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono T1 Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T2 Advanced Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T3 Senior Product Manager ₹8.16M ₹7.94M ₹0 ₹217K T4 Specialist Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 2 Más Niveles

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal Alternativa 1 0 % AÑO 1 0 % AÑO 2 100 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 0 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

0 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 0.00 % anual )

100 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en 3M ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.