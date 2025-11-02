Directorio de Empresas
Workday
Workday Operaciones de Marketing Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

€106K - €125K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€97.5K€106K€125K€134K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Workday in Netherlands está en una compensación total anual de €133,525. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Operaciones de Marketing in Netherlands es €97,532.

