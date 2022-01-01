Upstart Salarios

El salario de Upstart varía de $142,572 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $448,833 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Upstart . Última actualización: 11/16/2025