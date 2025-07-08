Directorio de Empresas
Trigent Software
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Trigent Software Salarios

El salario de Trigent Software varía de $3,533 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $7,239 para un Servicio al Cliente en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Trigent Software. Última actualización: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Servicio al Cliente
$7.2K
Ingeniero de Software
$3.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Trigent Software es Servicio al Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $7,239. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Trigent Software es $5,386.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Trigent Software

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Intuit
  • DoorDash
  • Pinterest
  • SoFi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/trigent-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.