El paquete de compensación mediano de Ventas in United States en TIBCO Software totaliza $215K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TIBCO Software. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
TIBCO Software
Sales
hidden
Total por año
$150K
Nivel
-
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
5 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en TIBCO Software in United States está en una compensación total anual de $246,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TIBCO Software para el puesto de Ventas in United States es $115,000.

