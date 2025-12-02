La compensación de Gerente de Programa Técnico in United States en Tech Mahindra varía de $138K por year para U2 a $125K por year para U3. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $150K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tech Mahindra. Última actualización: 12/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
