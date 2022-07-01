Directorio de Empresas
TDS
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

TDS Salarios

El salario de TDS varía de $44,765 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $140,700 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TDS. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $87K

Ingeniero de Software Full-Stack

Contador
$70.2K
Servicio al Cliente
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Científico de Datos
$51.2K
Ventas
$141K
Capitalista de Riesgo
$56.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at TDS is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDS is $63,444.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para TDS

Empresas Relacionadas

  • T-Mobile
  • Verizon
  • Harmonic
  • Viasat
  • AT&T
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos