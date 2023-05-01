Spirit Airlines Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Spirit Airlines varía de $91,800 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $143,100 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spirit Airlines. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $143K
Analista de Datos
$91.8K
Gerente de Proyecto
$124K

Ingeniero de Software
Median $100K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Spirit Airlines es Gerente de Producto con una compensación total anual de $143,100. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Spirit Airlines es $111,908.

Otros Recursos