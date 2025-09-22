Directorio de Empresas
Shiftsmart
Shiftsmart Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Shiftsmart totaliza $225K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Shiftsmart. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$225K
Nivel
-
Base
$100K
Stock (/yr)
$125K
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Shiftsmart?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Shiftsmart in United States está en una compensación total anual de $375,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shiftsmart para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $175,000.

Otros Recursos